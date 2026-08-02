The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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02.08.2026 15:21:12

Great Eastern’s big rally - vindication for the ‘troublemakers’ and a lesson for the market

MAS and SGX should seek to make responsible shareholder activism more culturally acceptable in the local marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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