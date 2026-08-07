Great Elm Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Great Elm Capital hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at