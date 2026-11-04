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04.11.2026 06:31:28
Great Elm Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Great Elm Capital hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,790 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Great Elm Capital mit einem Umsatz von insgesamt 6,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 61,43 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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