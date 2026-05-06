Great Elm Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Great Elm Capital lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at