|
05.03.2026 06:31:28
Great Elm Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Great Elm Capital gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 97,87 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,9 Millionen USD gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,570 USD. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Great Elm Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 44,48 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 41,19 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.