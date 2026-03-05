Great Elm Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Great Elm Capital gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 97,87 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,9 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,570 USD. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Great Elm Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 44,48 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 41,19 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at