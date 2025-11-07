Great Elm Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Great Elm Capital hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Great Elm Capital ein Ergebnis je Aktie von 0,330 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,8 Millionen USD – ein Plus von 40,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Great Elm Capital 12,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at