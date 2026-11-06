Great Elm Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Great Elm Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,3 Millionen USD – eine Minderung von 69,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at