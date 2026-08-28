Great Elm Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Great Elm Group lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Great Elm Group ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Great Elm Group im vergangenen Quartal 10,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Great Elm Group 5,6 Millionen USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,170 USD. Im Vorjahr hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 27,78 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,32 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at