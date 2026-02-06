Great Elm Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Great Elm Group hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at