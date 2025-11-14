Great Elm Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Great Elm Group lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 10,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Great Elm Group 4,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at