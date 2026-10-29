Great Microwave Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Great Microwave Technology A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106,9 Millionen CNY – ein Plus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Great Microwave Technology A 97,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at