Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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14.06.2026 19:15:00
Great News: A Critical Power Shortage Could Create a Rare Opportunity for This Energy Stock
Ormat Technologies (NYSE: ORA) could become a surprising beneficiary of artificial intelligence's growing electricity needs. Its geothermal assets offer reliable 24/7 power, while storage and product revenue give the company multiple growth levers. The opportunity looks compelling, but the stock's sharp rally means execution, valuation, and project timing matter more than ever.*Stock prices used were the market prices of June 8, 2026. The video was published on June 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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