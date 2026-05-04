Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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04.05.2026 14:30:00
Great News: Broadcom Just Strengthened Its AI Growth Story
Broadcom (NASDAQ: AVGO) has become one of the hidden winners in AI infrastructure. The bull case is getting stronger as revenue, margins, and contract visibility improve, but the stock's huge rally means investors need to weigh the upside against a valuation that already prices in a lot of optimism.Stock prices used were the market prices of April 27, 2026. The video was published on May 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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