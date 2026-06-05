Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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05.06.2026 14:45:00
Great News: Wall Street Is Turning Bullish on This Troubled Telehealth Stock
Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) is trying to turn GLP-1 demand, subscriber growth, and international expansion into a much larger healthcare platform. The stock has dropped sharply, margins are under pressure, and valuation still looks demanding, but the long-term upside could become more compelling if Hims proves it can cross-sell into higher-margin care categories.Stock prices used were the market prices of May 28, 2026. The video was published on June 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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