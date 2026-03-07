Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
07.03.2026 16:30:00
Great News: Zscaler Just Made a Bold AI Security Move
Zscaler (NASDAQ: ZS) is aggressively pushing into enterprise AI security, while its stock remains well off prior highs. With strong revenue growth, expanding recurring revenue, and rising enterprise AI adoption, the setup into 2026 creates tension between fear and long-term potential upside.Stock prices used were the market prices of Feb. 27, 2026. The video was published on March 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
05.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zscaler Inc Registered Shs
|141,00
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.