Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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23.06.2026 14:22:00
Great News for Broadcom Stock Investors!
On June 3, Broadcom (NASDAQ: AVGO) announced its second-quarter fiscal year 2026 results for the period ending May 3. The company's shares fell off a cliff post-earnings, despite solid revenue and earnings growth, as well as guidance that looked impressive, especially for the company's artificial intelligence (AI) chip business. Broadcom expects semiconductor revenue from AI to grow by over 200% year over year in its Q3, accelerating significantly from the 143% sales growth it posted during Broadcom's second quarter. Evidently, that wasn't enough to impress the market. But there remain excellent reasons to be bullish on Broadcom, including recent news from Amazon (NASDAQ: AMZN). Here's what investors should know. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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