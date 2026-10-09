Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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09.10.2026 15:21:00
Great News for Costco Investors
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has always been a reliable market beater ... until this year. Costco stock is up a mere 3.5% over the past year, while the S&P 500 is up 15.6%.
Oddly enough, all of that annual gain for Costco stock happened over the past week thanks to some good news. Is this the start of a comeback?
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
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