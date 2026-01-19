Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
19.01.2026 13:30:00
Great News for Marvell Stock as AI Data Center Demand Accelerates
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) is positioning itself as a critical supplier of AI infrastructure, with custom chips powering hyperscale data centers. Margins are expanding, and long-term revenue visibility is improving, but customer concentration creates real downside risk that investors must understand.Stock prices used were the market prices of Jan. 8, 2026. The video was published on Jan. 15, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
