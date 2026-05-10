Microsoft Aktie
ISIN: ARDEUT110285
|
10.05.2026 02:13:40
Great News for Microsoft Stock Investors
Microsoft's (NASDAQ: MSFT) management team said the magic words every shareholder loves to hear.*Stock prices used were the afternoon prices of May 7, 2026. The video was published on May 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|
25.04.26
|Aktien im Fokus: OpenAI kooperiert mit Amazon: Partnerschaft mit Microsoft unter Druck? (finanzen.at)
|
05.03.26
|Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon gespalten: Trump setzt Techfirmen bei Stromkosten unter Druck (dpa-AFX)
|
22.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
09.12.25
|Alphabet-Aktie überholt Microsoft: Google macht im KI-Rennen gegen OpenAI Boden gut (finanzen.at)
|
24.11.25
|Längste Verlustserie seit Jahren: Warum die Microsoft-Aktie unter Druck gerät (finanzen.at)
|
15.11.25
|S&P 500 weiter im KI-Rausch: NVIDIA, Apple und Microsoft treiben den Index laut Jefferies nach oben (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 830,00
|1,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.