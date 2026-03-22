Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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22.03.2026 15:30:00
Great News for Navitas Investors: Why This 800V AI Bet Could Be a Game Changer
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) is making a high-stakes pivot toward AI data centers, a move that could reshape its future. I break down the emotional conflict behind the story: shrinking mobile exposure, rising AI hopes, and why this transition could either become a breakout moment or a brutal test of execution.Stock prices used were the market prices of March 13, 2026. The video was published on March 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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