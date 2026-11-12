Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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12.11.2026 10:13:02

Great News for Nvidia, Micron, Broadcom, and AMD Stock Investors -- Wall Street Made a Mistake

The semiconductor stocks listed below have created significant wealth for shareholders. The percentage next to each name quantifies the share price appreciation since January 2023.

All four stocks trade below their highs -- AMD is down 20%, Broadcom and Nvidia are down 30%, and Micron is down 40% -- but there is some good news for shareholders. AI spending will be much higher than Wall Street expected in 2026, and the same outcome is probable in 2027.

Here are the important details.

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NVIDIA Corp. 145,18 -3,24% NVIDIA Corp.

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