Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
12.11.2026 10:13:02
Great News for Nvidia, Micron, Broadcom, and AMD Stock Investors -- Wall Street Made a Mistake
The semiconductor stocks listed below have created significant wealth for shareholders. The percentage next to each name quantifies the share price appreciation since January 2023.
All four stocks trade below their highs -- AMD is down 20%, Broadcom and Nvidia are down 30%, and Micron is down 40% -- but there is some good news for shareholders. AI spending will be much higher than Wall Street expected in 2026, and the same outcome is probable in 2027.
Here are the important details.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|477,45
|-9,51%
|NVIDIA Corp.
|145,18
|-3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.