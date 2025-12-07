Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

07.12.2025 03:05:00

Great News for Tesla Investors

Tesla (NASDAQ: TSLA) recently declared, via an X post, that it was "excited to bring its full self-driving (FSD) to our owners in Europe soon" after claiming that the relevant agency in the Netherlands -- the Netherlands Vehicle Authority (RDW) -- "has committed to granting Netherlands National approval in February 2026."It's not quite as straightforward as implied in Tesla's post, but it still represents a significant development in unlocking the full value of the electric vehicle (EV) maker's technology, potentially serving as a major stepping stone toward management's long-term goals. If Tesla's value lies primarily in its robotaxi and FSD businesses, then it makes sense to view positive developments on both issues as having a disproportionate impact on the stock. To clarify, they are distinct but closely-related concepts. The company currently has supervised FSD (which requires a driver to be ready to assume control) available in the U.S., Canada, Puerto Rico, New Zealand, Australia, Mexico, and China. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
03.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
23.10.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
