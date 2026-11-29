Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.11.2026 14:15:02
Great News for Tesla Investors (and Why Its Robotaxi Service Could Hugely Scale Up in 2027)
Tesla (NASDAQ:TSLA) has disappointed investors with missed timelines in past years, but it appears to be on the right track in 2026. The recent announcement that consumers have begun receiving the long-awaited major upgrade to its full self-driving (FSD) software, v15, is timely and a milestone on the path to scaling up its robotaxi service -- an event that could deliver significant value for shareholders.
Image source: Tesla.
Tesla claims the new FSD version has "25 times better handling of safety-critical cases." While that remains to be proved, there's little dispute over how visually stunning it is. It replaces blocky visuals with photorealistic ones generated as if a virtual camera were floating above the vehicle.
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