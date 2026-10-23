Great Southern: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Great Southern (NASDAQ:GSBC) reported operating net income of $16.5 million, excluding a non-cash hedge accounting adjustment, an accounting correction for interest rate risk management contracts. The bank's focus on credit quality and cost management protected profitability despite loan payoff pressures. Three key takeaways from management explain how the company is protecting long-term shareholder value.

Great Southern completed the consolidation of nine banking centers and eliminated 66 positions to align with changing customer preferences. Management expects these structural cuts to directly boost annual pre-tax earnings starting in the fourth quarter.

Commercial real estate borrowers are refinancing projects elsewhere as competing lenders offer lower rates and looser terms. Management refuses to lower interest rates or drop borrower guarantees just to maintain loan volume.

Continue reading