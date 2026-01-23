Great Southern Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Great Southern Bancorp hat am 21.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 80,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,19 USD, nach 5,26 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Great Southern Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,36 Millionen USD. Im Vorjahr waren 357,12 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at