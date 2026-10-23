Great Southern Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Great Southern Bancorp hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at