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17.07.2026 06:31:29
Great Southern Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Great Southern Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Great Southern Bancorp im vergangenen Quartal 79,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Great Southern Bancorp 89,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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