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27.04.2026 06:31:29
Great-Sun Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Great-Sun Foods hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 352,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 348,0 Millionen CNY.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,030 CNY. Im Vorjahr hatte Great-Sun Foods ebenfalls ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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