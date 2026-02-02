Great Wall Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Great Wall Motor hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach 0,270 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,94 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,21 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,472 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 72,22 Milliarden CNY gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,49 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 222,79 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 195,47 Milliarden CNY im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 225,24 Milliarden CNY taxiert.

