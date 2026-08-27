Great Wall Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Great Wall Motor äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Great Wall Motor ein EPS von 0,580 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65,60 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,45 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at