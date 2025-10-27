Great Wall Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Great Wall Motor hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Great Wall Motor einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Great Wall Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at