Great Wall Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Great Wall Motor präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Great Wall Motor 0,370 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 9,76 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,61 USD. Im Vorjahr hatte Great Wall Motor 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,99 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 27,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at