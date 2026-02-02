02.02.2026 06:31:29

Great Wall Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Great Wall Motor präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Great Wall Motor 0,370 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 9,76 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,61 USD. Im Vorjahr hatte Great Wall Motor 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,99 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 27,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen