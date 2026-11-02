Great Wall Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Great Wall Motor veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,16 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Great Wall Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 57,77 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Great Wall Motor 61,25 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at