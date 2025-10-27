Great Wall Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Great Wall Motor stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,01 Prozent auf 66,92 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,31 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at