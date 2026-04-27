Great Wall Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Great Wall Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,95 Prozent auf 50,90 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,07 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at