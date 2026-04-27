Great Wall Motor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Great Wall Motor veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,11 Milliarden CNY – ein Plus von 17,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Great Wall Motor 38,41 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at