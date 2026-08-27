Great Wall Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Great Wall Motor hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Great Wall Motor 0,750 USD je Aktie eingenommen.

Great Wall Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at