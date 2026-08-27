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27.08.2026 06:31:29
Great Wall Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Great Wall Motor hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Great Wall Motor mit einem Umsatz von insgesamt 56,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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