Great Wall Motor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Great Wall Motor hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,390 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent auf 61,25 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at