Great Wall Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Great Wall Motor hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Great Wall Motor 0,290 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 75,92 Milliarden HKD gegenüber 64,82 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,472 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 72,22 Milliarden CNY geschätzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,26 HKD beziffert, während im Vorjahr 1,62 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 241,62 Milliarden HKD, während im Vorjahr 211,93 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 CNY und einem Umsatz von 224,84 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

