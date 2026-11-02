Great Wall Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Great Wall Motor präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Great Wall Motor ein EPS von 0,290 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,41 Prozent auf 67,20 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at