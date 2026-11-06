Great-West Lifeco gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Great-West Lifeco lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Great-West Lifeco 1,25 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Great-West Lifeco in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 67,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,91 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,87 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at