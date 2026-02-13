|
13.02.2026 06:31:29
Great-West Lifeco gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Great-West Lifeco hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,15 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,20 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Great-West Lifeco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,46 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,51 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,29 CAD gegenüber 4,23 CAD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 49,18 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 46,78 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
