Great-West Lifeco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Great-West Lifeco hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,10 Prozent auf 11,87 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,28 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at