Great-West Lifeco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Great-West Lifeco lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,32 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Great-West Lifeco 0,920 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 26,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at