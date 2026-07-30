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30.07.2026 06:31:29
Great-West Lifeco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Great-West Lifeco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 CAD, nach 0,960 CAD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Great-West Lifeco im vergangenen Quartal 13,16 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Great-West Lifeco 10,84 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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