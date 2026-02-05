Philips Aktie

Philips

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

05.02.2026 08:12:29

Greater productivity with digital pathology at Granada University Hospitals in Spain

Granada University Hospitals in Spain increased efficiency and enhanced diagnostic confidence by adopting the Philips Digital Pathology Solution, transitioning away from traditional microscopes to fully digital workflows that improved productivity and collaboration in pathology labs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
