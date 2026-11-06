Greater Than AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Greater Than AB hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,19 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,730 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Greater Than AB im vergangenen Quartal 1,4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Greater Than AB 1,5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at