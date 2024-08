Greater Than AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Greater Than AB stellte am 14.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,640 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 122,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 5,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at