Greater Than AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Greater Than AB veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,14 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,520 SEK erwirtschaftet worden.

Greater Than AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 84,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,750 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,230 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Greater Than AB im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 85,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,74 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 40,59 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at