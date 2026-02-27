|
27.02.2026 06:31:29
Greater Than AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Greater Than AB veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,14 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,520 SEK erwirtschaftet worden.
Greater Than AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 84,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,750 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,230 SEK erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Greater Than AB im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 85,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,74 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 40,59 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.